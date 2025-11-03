‘Haq’ एक्टर इमरान हाश्मी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, ‘मेरे बेटे को मेरे इस किरदार से होती है शर्मिंदगी’

इमरान हाशमी के करियर ग्राफ पर किंग खान का वो डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है 'हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं'। ये वही बाजीगर हैं जिन्होंने एक बार हार कर फिर सफलता का स्वाद चखा है। बीते दिनों इमरान हाशमी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba***ds of Bollywood) की जो जबरदस्त हिट साबित हुई। इसमें, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, राघव जुयाल, लक्ष्य लालवानी और सहर बाम्बा जैसे कलाकारों ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। इमरान हाशमी ने इसमें एक इंटिमेसी कोच का किरदार निभाया था। ये रोल जेन जी (Gen Z) के बीच बेहद पॉपुलर हुआ, लेकिन इनके बेटे को पसंद नहीं आया।