‘Haq’ एक्टर इमरान हाश्मी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, ‘मेरे बेटे को मेरे इस किरदार से होती है शर्मिंदगी’

इमरान हाश्मी और उनकी फिल्म हक की एक फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb और therealemraan)
Emraan Hashmi: फिल्मों में किसिंग सीन की बात जब-जब की जाती है, तो इमरान हाशमी का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए इन्हें बॉलीवुड का सीरियल किलर नहीं सीरियल किसर भी घोषित कर दिया गया है। मगर अपने करियर की दूसरी पारी में इमरान हाशमी ने अपनी इमेज बिल्कुल ही बदल ली है। 'बार्ड ऑफ ब्लड', 'हमारी अधूरी कहानी' और 'द: डर्टी पिक्चर' में गंभीर रोल अदा करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो इंटेंस रोल भी निभा कर सकते हैं।
इमरान हाशमी के करियर ग्राफ पर किंग खान का वो डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है 'हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं'। ये वही बाजीगर हैं जिन्होंने एक बार हार कर फिर सफलता का स्वाद चखा है। बीते दिनों इमरान हाशमी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba***ds of Bollywood) की जो जबरदस्त हिट साबित हुई। इसमें, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, राघव जुयाल, लक्ष्य लालवानी और सहर बाम्बा जैसे कलाकारों ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। इमरान हाशमी ने इसमें एक इंटिमेसी कोच का किरदार निभाया था। ये रोल जेन जी (Gen Z) के बीच बेहद पॉपुलर हुआ, लेकिन इनके बेटे को पसंद नहीं आया।
इस बात का जिक्र इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। दरअसल, इमरान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'हक' (Haq) के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी दौरान, कई इंटरव्यू दिए जिनमें से एक इंटरव्यू में इमरान ने चौंकाने वाली बात का खुलासा किया है।
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया, उनके बेटे को इस किरदार की वजह से काफी शर्मिंदगी महसूस हुई है। दरअसल, जब इमरान हाशमी से पूछा गया कि इस सीरीज के बाद आप जेन जी में काफी फेमस हो गए हैं तो आपके बेटे का इस पर क्या कहना है? उसके दोस्तों का क्या कहना है?
'मुझे नहीं पता कि मुझे ये कैमरे पर कहना चाहिए या नहीं लेकिन वो…वो इसे लेकर काफी शर्मिंदा है। स्कूल में ऐसी सोसायटीज होती हैं, जहां बच्चे दूसरे बच्चों को कुछ सिखाते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके सभी दोस्त अब कह रहे हैं, तुम इंटिमेसी कोच क्यों नहीं बन जाते?’ (मुस्कुराते हुए आगे कहा) मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि आपने तो मेरे लिए स्कूल में सब खराब कर दिया, अब ये मजाक चलता रहता है। वो ये भी कहता है कि हर दिन मैं स्कूल जाता हूं, तो ये सब फेस करना पड़ता है… तो क्या आप रुक सकते हो?'
भले ही उनके बेटे को ये रोल न पसंद आया हो लेकिन दर्शकों को खूब पसंद आया है। इसका एक सीन तो जमकर वायरल हुआ है जिसमें राघव जुयाल, इमरान हाशमी को देखते ही उनकी फिल्म मर्डर का गाना गाने लगते हैं ‘कहो न कहो’ गाना गाते-गाते उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। इसके अलावा, एक डायलॉग 'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ' भी जमकर पॉपुलर हुआ है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो इमरान हाशमी की जल्द ही ‘हक’ फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी साल 1985 'शाह बानो केस' पर आधारित है। इसमें अभिनेत्री यामी गौतम ने शाह बानो का किरदार निभाया है।
