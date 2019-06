टाइगर श्रॉफ को लेकर कृति ने कह दी ऐसी बात, नाराज हो सकती है दिशा पाटनी!

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन का कहना है कि टाइगर श्रॉफ के लिए उनके दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। उन्होंने टाइगर के साथ वर्ष 2014 में रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कृति और टाइगर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांच साल पूरे कर लिए हैं। कृति ने ट्वीट किया,'मैंने उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और जुनून को देखा है और मुझे पता था कि वह दर्शकों के होश उड़ा देंगे।'

उन्होंने आगे लिखा, 'तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमेशा ही सुपर सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा टिग्गी! तुम्हें अच्छा काम करते देख मुझे खुशी होती है।' कृति ने टाइगर को बॉलीवुड में पांच साल पूरे करने पर उन्हें पांचवी सालगिरह की बधाई देते हुए कहा, 'अब हीरोपंती 2 की बारी है।' फिलहाल कृति अभी 'पानीपत' की शूटिंग में व्यस्त हैं और टाइगर आने वाले समय में ऋतिक रोशन के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे।

I saw his hardwork,his discipline & passion and i knew he’s gonna blow people’s minds away!You’ll always have this super soft corner in my heart Tigy!🤗 @iTIGERSHROFF i feel so happy seeing you fly higher & higher(literally too!😜) Happy 5year Anniversary😜 Time for Heropanti2? pic.twitter.com/GTuNxX8eBm