’70 सालों में हुए कई आंदोलन, आगे भी होने चाहिए’ विवेक अग्निहोत्री का प्रोटेस्ट पर बड़ा बयान, बोले- लोकतंत्र के लिए जरूरी

नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म की खास स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान उन्होंने रेड कार्पेट पर मीडिया से बात की। जब पत्रकारों ने उनसे देश में चल रहे छात्र आंदोलन के बारे में सवाल पूछा, तो पहले वह चुप रहे, फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में ऐसी चीजें होना सामान्य बात है। पिछले 70 सालों में देश के भीतर हजारों प्रदर्शन हुए हैं और वह आगे भी होते रहेंगे। असल में ऐसे प्रदर्शन होने ही चाहिए और इनमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है।"