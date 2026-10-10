Festive Sale में महंगा सामान खरीदने का सबसे सस्ता तरीका क्या है? फुल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड EMI या नो-कॉस्ट EMI

सामान्य ईएमआई में ग्राहक को फोन की कीमत के साथ ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और लागू GST भी चुकाना पड़ सकता है। लंबी अवधि की ईएमआई में मासिक किस्त कम दिखाई दे सकती है, लेकिन कुल ब्याज बढ़ सकता है। हालांकि, कुछ सेल में बैंक स्पेशल ईएमआई डिस्काउंट देते हैं। अगर यह छूट ब्याज और बाकी शुल्क से ज्यादा है, तो सामान्य ईएमआई कुछ मामलों में नो-कॉस्ट ईएमआई से सस्ती भी पड़ सकती है। इसलिए फाइनल बिल की तुलना करना जरूरी है।