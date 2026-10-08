GPF और EPF में कितने अलग हैं योगदान और निकासी के नियम? समझिए दोनों का फर्क

जीपीएफ से लिया गया एडवांस सामान्य बैंक लोन जैसा नहीं होता। इस पर ब्याज नहीं लिया जाता। हालांकि, निकाली गई रकम को वापस जमा करना पड़ता है। आमतौर पर इसकी वसूली अधिकतम 60 मासिक किस्तों में की जा सकती है। यानी कर्मचारी एक साथ बड़ी रकम चुकाने के बजाय धीरे-धीरे पैसा वापस कर सकता है। खास बात यह भी है कि जीपीएफ में एक से ज्यादा एडवांस लिया जा सकता है। अगर पहले वाला एडवांस पूरी तरह वापस नहीं हुआ है और नया एडवांस मंजूर हो जाता है, तो बची हुई रकम को नए एडवांस में जोड़कर किस्तों को दोबारा तय किया जा सकता है।