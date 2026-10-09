Stock Market: निवेशकों ने ली राहत की सांस, सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर, जानिए कहां-कहां आई तेजी

भारतीय शेयर बाजार में आज निवेशकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार की भारी गिरावट के बाद आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार बढ़त के साथ खुला है। शुरुआती कारोबार में भी तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 183 अंक की बढ़त लेकर 71,776 पर खुला। शुक्रवार सुबह शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 37 मिनट पर यह 0.64 फीसदी या 457 अंक की बढ़त के साथ 72,076 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 इस समय 0.82 फीसदी या 182 अंक की बढ़त के साथ 22,412 पर ट्रेड करता दिखा।