Stock Market Crash: 1 ही दिन में करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान, 1045 पॉइंट गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए इस भारी गिरावट के 6 बड़े कारण

भारतीय शेयर बाजार का अहम सूचकांक निफ्टी-50 1 साल में करीब 11 फीसदी टूट चुका है। निफ्टी 22,200 के करीब आ गया है। ऐसे आंकड़े करीब 2.5 साल पहले फरवरी 2024 में देखने को मिले थे। निफ्टी-50 ने 5 साल में करीब 24 फीसदी रिटर्न दिया है, यह 5 साल में एफडी के रिटर्न से भी कम है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, आरबीआई का सख्त रुख शेयर बाजार के लिए अहम है। अगर इस दौर में 25-25 बेसिस पॉइंट की दो और बढ़ोतरी होती है, तो ऊंची ब्याज दरों के कारण शेयरों के वैल्यूएशन पर दबाव बढ़ सकता है। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में निवेशकों का रुझान उन सेक्टरों की तरफ बढ़ सकता है, जिन पर ब्याज दरों का असर कम पड़ता है, जैसे फार्मा।