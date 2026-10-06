Stock Market Today: शेयर बाजार में लौटी रौनक, 2 दिन में करीब 1100 अंक चढ़ा सेंसेक्स, जानिए इस तेजी के 4 बड़े कारण

भारतीय शेयर बाजार को दूसरा बड़ा सपोर्ट कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से मिला है। हाल की तेजी के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है। मिडिल ईस्ट में सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें कुछ कम होने और कुछ देशों की ओर से फिर से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने से कीमतों पर दबाव कम हुआ है। आरबीआई के फैसले से पहले भारतीय बाजार में तेजी को कच्चे तेल की नरमी से भी जोड़कर देखा जा सकता है।