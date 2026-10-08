TCS Q2 Results: टीसीएस का मुनाफा 15% बढ़कर 13,884 करोड़ पर पहुंचा, रेवेन्यू 11% उछला, शेयरधारकों को मिलेगा डिविडेंड

टीसीएस के लिए दूसरी तिमाही में सबसे बड़ा सपोर्ट बड़े सौदे रहे। कंपनी को कुल 9.6 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। कमजोर आईटी डिमांड के माहौल में यह आंकड़ा कंपनी के लिए खासा अहम माना जा रहा है। कंपनी ने Porsche AG के साथ पांच साल की रणनीतिक साझेदारी की है। इसके अलावा Porsche की जर्मनी स्थित मैनेजमेंट और आईटी कंसल्टिंग कंपनी MHP के अधिग्रहण का प्रस्ताव भी सामने आया है। टीसीएस ने Best Buy के भारत स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को अपने साथ जोड़ने और उसे एआई कैपेबिलिटी सेंटर में बदलने के लिए भी समझौता किया है।