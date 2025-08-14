Most runs in Asia Cup T20 Format: एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर के बीच यूएई में होगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चलते इस बार एशिया कप का आयोजन भी टी20 फॉर्मेट में होगा। एशिया कप में इस बार भले ही भारत को सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके पास इस बार कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जिसे एशिया कप में टी20 फॉर्मेट में ज्यादा अनुुभव हो। रोहित शर्मा और विराट कोहली ही दो ऐसे दिग्गज रहे, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट वाले इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए। लेकिन ये दोनों ही इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। आइए, उन 5 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा रन अपने नाम किए।
भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने साल 2016 से 2022 तक एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में 10 मुकाबले खेले, जिसकी 9 पारियों में 85.80 की औसत के साथ 429 रन बनाए। इस दौरान कोहली के बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले। कोहली इस टूर्नामेंट में 11 छक्के और 40 चौके लगा चुके हैं।
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में छह मैच खेले, जिसमें 56.20 की औसत के साथ 281 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से तीन अर्धशतक आए। रिजवान ने 21 चौके और छह छक्के लगाए हैं।
भारत के इस खिलाड़ी ने 9 मुकाबलों में 30.11 की औसत के साथ बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में दो अर्धशतकों के साथ 271 रन बनाए। रोहित के नाम 12 छक्के और 27 चौके हैं।
हांगकांग के इस बल्लेबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच में कुल पांच मैच खेले, जिसमें 47 की औसत के साथ 235 रन जुटाए। हयात के नाम एक शतक और एक अर्धशतक है। इस खिलाड़ी ने 10 छक्के और 22 चौके लगाए हैं।
अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी ने 65.33 की औसत के साथ 196 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। जादरान ने चार छक्के और 14 चौके अपने नाम किए।
बता दें कि एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी। इसके बाद सुपर-4 में हर टीम तीन मैच खेलेगी। भारत 10 सितंबर से अपने यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी।