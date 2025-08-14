Most runs in Asia Cup T20 Format: एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर के बीच यूएई में होगा। टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के चलते इस बार एशिया कप का आयोजन भी टी20 फॉर्मेट में होगा। एशिया कप में इस बार भले ही भारत को सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके पास इस बार कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जिसे एशिया कप में टी20 फॉर्मेट में ज्‍यादा अनुुभव हो। रोहित शर्मा और विराट कोहली ही दो ऐसे दिग्‍गज रहे, जिन्‍होंने टी20 फॉर्मेट वाले इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए। लेकिन ये दोनों ही इस फॉर्मेट से संन्‍यास ले चुके हैं। आइए, उन 5 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्‍यादा रन अपने नाम किए।