Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup के वो 5 खिलाड़ी, जिनके नाम T20 में सबसे ज्‍यादा रन, लिस्ट में 2 भारतीय दोनों ले चुके संन्यास

Most runs in Asia Cup T20 Format: एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्‍लेबाजों में यूं तो भारत का दबदबा है। इस लिस्‍ट में पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम शामिल है, लेकिन ये दोनों ही इस फॉर्मेट से संन्‍यास ले चुके हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 14, 2025

Most runs in Asia Cup T20 Format
एशिया कप 2023 की ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Most runs in Asia Cup T20 Format: एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर के बीच यूएई में होगा। टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के चलते इस बार एशिया कप का आयोजन भी टी20 फॉर्मेट में होगा। एशिया कप में इस बार भले ही भारत को सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके पास इस बार कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जिसे एशिया कप में टी20 फॉर्मेट में ज्‍यादा अनुुभव हो। रोहित शर्मा और विराट कोहली ही दो ऐसे दिग्‍गज रहे, जिन्‍होंने टी20 फॉर्मेट वाले इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए। लेकिन ये दोनों ही इस फॉर्मेट से संन्‍यास ले चुके हैं। आइए, उन 5 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्‍यादा रन अपने नाम किए।

विराट कोहली 429 रन

भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने साल 2016 से 2022 तक एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में 10 मुकाबले खेले, जिसकी 9 पारियों में 85.80 की औसत के साथ 429 रन बनाए। इस दौरान कोहली के बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले। कोहली इस टूर्नामेंट में 11 छक्के और 40 चौके लगा चुके हैं।

मोहम्मद रिजवान 281 रन

पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में छह मैच खेले, जिसमें 56.20 की औसत के साथ 281 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से तीन अर्धशतक आए। रिजवान ने 21 चौके और छह छक्के लगाए हैं।

रोहित शर्मा 271 रन

भारत के इस खिलाड़ी ने 9 मुकाबलों में 30.11 की औसत के साथ बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में दो अर्धशतकों के साथ 271 रन बनाए। रोहित के नाम 12 छक्के और 27 चौके हैं।

बाबर हयात 235 रन

हांगकांग के इस बल्लेबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच में कुल पांच मैच खेले, जिसमें 47 की औसत के साथ 235 रन जुटाए। हयात के नाम एक शतक और एक अर्धशतक है। इस खिलाड़ी ने 10 छक्के और 22 चौके लगाए हैं।

इब्राहिम जादरान 196 रन

अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी ने 65.33 की औसत के साथ 196 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। जादरान ने चार छक्के और 14 चौके अपने नाम किए।

भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत 14 सितंबर को

बता दें कि एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी। इसके बाद सुपर-4 में हर टीम तीन मैच खेलेगी। भारत 10 सितंबर से अपने यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

14 Aug 2025 06:41 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup के वो 5 खिलाड़ी, जिनके नाम T20 में सबसे ज्‍यादा रन, लिस्ट में 2 भारतीय दोनों ले चुके संन्यास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.