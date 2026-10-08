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Punjab Kings: पंजाब किंग्स को तलाशने होंगे नए कोच, ब्रैड हैडिन और जेम्स होप्स ने दिया इस्तीफा

IPL 2027 से पहले पंजाब किंग्स में बड़ा बदलाव हुआ है। ब्रैड हैडिन और जेम्स होप्स ने टीम का साथ छोड़ दिया है। फ्रेंचाइजी अब रिकी पोंटिंग की अगुवाई में नए कोचों की तलाश करेगी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 08, 2026

Punjab Kings update news.

पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग। (Photo- IANS)

IPL 2027 से पहले पंजाब किंग्स के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल, फील्डिंग कोच ब्रैड हैडिन और तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने पंजाब किंग्स का साथ छोड़ दिया है। दोनों ने हाल ही में फ्रेंचाइजी प्रबंधन को अपने फैसले की जानकारी दी। इसके बाद टीम ने उनके विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं।

क्यों छोड़ा पद?

ब्रैड हेडिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वह पंजाब किंग्स के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हेडिन टीम के साथ पिछले कोचिंग स्टाफ के समय से जुड़े हुए थे। उस समय ट्रेवर बेलिस टीम के मुख्य कोच थे।

वहीं, जेम्स होप्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं और पंजाब किंग्स में गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा रहे थे। होप्स को रिकी पोंटिंग का करीबी माना जाता है। वह पोंटिंग के साथ ही कुछ साल पहले दिल्ली कैपिटल्स से पंजाब किंग्स में आए थे।

माना जा रहा है कि हेडिन और होप्स दोनों को बिग बैश लीग (BBL) में नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। इसी वजह से उन्होंने पंजाब किंग्स से अलग होने का फैसला किया है।

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Updated on:

08 Oct 2026 10:42 am

Published on:

08 Oct 2026 10:03 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Punjab Kings: पंजाब किंग्स को तलाशने होंगे नए कोच, ब्रैड हैडिन और जेम्स होप्स ने दिया इस्तीफा

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