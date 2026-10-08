Punjab Kings: पंजाब किंग्स को तलाशने होंगे नए कोच, ब्रैड हैडिन और जेम्स होप्स ने दिया इस्तीफा

IPL 2027 से पहले पंजाब किंग्स के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल, फील्डिंग कोच ब्रैड हैडिन और तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने पंजाब किंग्स का साथ छोड़ दिया है। दोनों ने हाल ही में फ्रेंचाइजी प्रबंधन को अपने फैसले की जानकारी दी। इसके बाद टीम ने उनके विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं।