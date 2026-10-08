वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया के लिए अहम होंगे ये मुकाबले, जानें शेड्यूल

Team India:आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया की तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट में अभी करीब एक साल का समय बाकी है, लेकिन टीम इंडिया के पास अपनी तैयारियों को परखने और मजबूत संयोजन तैयार करने के ज्यादा मौके नहीं होंगे। ऐसे में अगले कुछ महीनों में खेले जाने वाले वनडे मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तय शेड्यूल के मुताबिक, अब टीम इंडिया को न्यूजीलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ कुल 11 वनडे मुकाबले खेलने हैं। इन सीरीज में टीम मैनेजमेंट के पास खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस परखने के साथ-साथ अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाने का मौका होगा।