भारतीय स्पिनर तन्मय बलोदा का कारनामा, यूथ टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड किया अपने नाम

तन्मय बलोदा, क्रिकेटर, भारत। (Photo Credit- X/@WisdenCricket)
Tanmay Baloda: भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 क्रिकेट टीम को दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय अंडर-19 टीम ने यह मुकाबला 10 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत अंडर-19 टीम की जीत में तन्मय बलोदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 14 विकेट चटकाए। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने यूथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में तन्मय बलोदा ने पहली पारी में 32 रन देकर 6 विकेट, जबकि दूसरी पारी में 41 रन देकर 8 विकेट झटके। यानी उन्होंने मैच में कुल 73 रन देकर 14 विकेट अपने नाम किए। इस तरह वह यूथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में 14 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। मैच के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े भी अब उनके नाम हो गए हैं।
इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के टिम साउदी के नाम था, जिन्होंने 92 रन देकर 12 विकेट लिए थे। वहीं, भारतीय रिकॉर्ड एस. विद्युत के नाम था, जिन्होंने 122 रन देकर 12 विकेट चटकाए थे।
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|गेंदबाज
|टीम
|विपक्षी टीम
|स्थान
|सत्र
|14-73
|तन्मय बलोदा
|भारत
|ऑस्ट्रेलिया
|अहमदाबाद
|2026/27
|12-92
|टिम साउदी
|न्यूजीलैंड
|भारत
|डुनेडिन
|2006/07
|12-99
|फज़ल-ए-अकबर
|पाकिस्तान
|दक्षिण अफ्रीका
|ब्लोमफोंटेन
|1996/97
|12-122
|एस. विद्युत
|भारत
|इंग्लैंड
|मुंबई
|2000/01
|12-147
|आशीष डब्ल्यू. ज़ैदी
|भारत
|पाकिस्तान
|कानपुर
|1989/90
ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम पहली पारी में 174 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके जवाब में भारत की अंडर-19 टीम ने 315 रन बनाए और 141 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को 151 रन पर ऑलआउट कर दिया। इस तरह मेहमान टीम ने भारत की अंडर-19 टीम को जीत के लिए 11 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया।
भारत की अंडर-19 टीम में रोहित यादव की जगह तन्मय बलोदा को शामिल किया गया था। रोहित यादव पर उम्र से जुड़ी धोखाधड़ी के आरोपों के बाद टीम में यह बदलाव किया गया था। तन्मय बलोदा युवा क्रिकेट में अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। वह बाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जबकि बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते हैं। गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने की उनकी क्षमता उन्हें टीम के लिए उपयोगी खिलाड़ी बनाती है।
भारतीय अंडर-19 टीम में तन्मय ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी टीम को अतिरिक्त विकल्प देती है। रोहित यादव के स्थान पर उनका चयन युवा स्तर पर उनके प्रदर्शन और ऑलराउंड कौशल पर भरोसे को दर्शाता है।
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