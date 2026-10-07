भारतीय स्पिनर तन्मय बलोदा का कारनामा, यूथ टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड किया अपने नाम

Tanmay Baloda: भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 क्रिकेट टीम को दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय अंडर-19 टीम ने यह मुकाबला 10 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत अंडर-19 टीम की जीत में तन्मय बलोदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 14 विकेट चटकाए। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने यूथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।