ICC Men’s ODI Ranking: KL Rahul ने लगाई लंबी छलांग, विराट कोहली को हुआ नुकसान, टॉप पर शुभमन गिल बरकरार

आईसीसी की ओर से जारी वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में अक्षर पटेल टॉप-10 में शामिल इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। अमेरिका के मिलिंद कुमार चार पायदान की छलांग लगाकर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई शीर्ष स्थान पर काबिज हैं, जबकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दूसरे पायदान पर हैं। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज तीसरे, जबकि न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान आठवें नंबर पर हैं।