IND vs WI: डेब्यू टी20I में नमन धीर ने अपनाई खास रणनीति, मैच के बाद 3 विकेट लेने का खुद खोला राज

IND vs WI T20I: कप्तान श्रेयस अय्यर के तेजतर्रार शतक की बदौलत भारत ने टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की इस जीत में नमन धीर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही तीन विकेट चटकाने का कारनामा किया। उनकी गेंदबाजी का सबसे प्रभावशाली पहलू यह रहा कि उन्होंने बल्लेबाजों के आक्रामक शॉट्स का जवाब बेहद समझदारी और संयम के साथ दिया। अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर उन्होंने मैच के बाद अपनी रणनीति का खुलासा किया।