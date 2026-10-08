IND vs WI 2nd T20I Pitch Report: भारत-वेस्टइंडीज दूसरे मैच में गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाज मचाएंगे धमाल? जानें रांची की पिच का मिजाज

पिछले मुकाबले की तरह इस मैच में भी भारतीय टीम की अगुवाई श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि वेस्टइंडीज टीम की बागडोर शाई होप के हाथों में होगी। भारतीय टीम की नजरें जहां सीरीज में बढ़त बनाने पर होंगी, वहीं वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। इस लिहाज से दोनों टीमों की नजरें पिच के मिजाज पर टिकी होंगी।