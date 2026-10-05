भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज। (फोटो सोर्स: एक्स@/ddsportschannel)
Most runs for India vs West Indies in T20Is: भारत के दौरे पर आई वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया टी20 सीरीज में चुनौती देने को तैयार है। पिछले 17 साल में इन दोनों टीमों के बीच कुल 31 टी20 मुकाबले खेले गए है, जिसमें से भारत ने 20, तो कैरेबियाई टीम सिर्फ 10 मैच ही जीत सकी है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। इस तरह अभी तक भारतीय प्लेयर्स का पूरी तरह से दबदबा रहा है। खासतौर पर भारतीय बल्लेबाजों ने विंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली है। यही वजह है कि टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में भी इंडियन प्लेयर्स का दबदबा देखने को मिलता है।
बता दें कि भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 22 मैचों की 22 पारियों में 38.50 के औसत और 142.88 के स्ट्राइक रेट से 693 रन बनाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर 592 रनों के साथ निकोलस पूरन हैं। जबकि तीसरे नंबर पर रन मशीन विराट कोहली हैं, जिन्होंने 14 मैचों की 12 पारियों में 57 के जबरदस्त औसत और 150.79 के स्ट्राइक रेट से 570 रन बनाए। चौथे नंबर पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 मैचों की 12 पारियों में 38.72 के औसत और 161.36 के शानदार स्ट्राइक रेट से 426 रन बनाए हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6s
|1
|रोहित शर्मा
|22
|22
|693
|38.50
|142.88
|1
|5
|39
|2
|निकोलस पूरन
|20
|20
|592
|32.88
|135.15
|0
|5
|35
|3
|विराट कोहली
|14
|13
|570
|57.00
|150.79
|0
|6
|18
|4
|सूर्यकुमार यादव
|13
|12
|426
|38.72
|161.36
|0
|4
|25
|5
|शिमरोन हेटमायर
|20
|19
|422
|23.44
|134.82
|0
|3
|28
|6
|रोवमैन पॉवेल
|19
|17
|408
|31.38
|143.15
|0
|2
|25
|7
|ऋषभ पंत
|16
|16
|397
|33.08
|141.28
|0
|3
|15
|8
|केएल राहुल
|9
|8
|353
|58.83
|159.00
|1
|2
|15
|9
|ब्रैंडन किंग
|13
|12
|336
|30.54
|122.18
|0
|2
|13
|10
|कीरोन पोलार्ड
|17
|13
|324
|32.40
|124.61
|0
|2
|27
वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सक्रिय भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, तो इस मामले में तिलक वर्मा शीर्ष पर हैं। अब तक छह मैचों की छह पारियों में 200 टी20 रन बना चुके हैं। वह इस सीरीज में 371 रन बनाते हैं, तो विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं। वहीं, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के पास भी आगामी सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में लंबी छलांग लगाने का मौका होगा।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6s
|1
|रोहित शर्मा
|22
|22
|693
|38.50
|142.88
|1
|5
|39
|2
|विराट कोहली
|14
|13
|570
|57.00
|150.79
|0
|6
|18
|3
|सूर्यकुमार यादव
|13
|12
|426
|38.72
|161.36
|0
|4
|25
|4
|ऋषभ पंत
|16
|16
|397
|33.08
|141.28
|0
|3
|15
|5
|केएल राहुल
|9
|8
|353
|58.83
|159.00
|1
|2
|15
|6
|तिलक वर्मा*
|6
|6
|200
|50.00
|144.92
|0
|1
|8
|7
|शिखर धवन
|9
|9
|193
|21.44
|116.96
|0
|1
|2
|8
|संजू सैमसन*
|8
|6
|174
|43.50
|155.35
|0
|1
|6
|9
|हार्दिक पंड्या
|11
|9
|158
|19.75
|112.85
|0
|0
|8
|10
|दिनेश कार्तिक
|9
|7
|145
|36.25
|128.31
|0
|0
|6
|11
|श्रेयस अय्यर*
|8
|8
|137
|19.57
|119.13
|0
|1
|3
|12
|ईशान किशन*
|7
|7
|125
|17.85
|93.28
|0
|0
|2
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