Most runs for India vs West Indies in T20Is: भारत के दौरे पर आई वेस्‍टइंडीज को वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया टी20 सीरीज में चुनौती देने को तैयार है। पिछले 17 साल में इन दोनों टीमों के बीच कुल 31 टी20 मुकाबले खेले गए है, जिसमें से भारत ने 20, तो कैरेबियाई टीम सिर्फ 10 मैच ही जीत सकी है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। इस तरह अभी तक भारतीय प्‍लेयर्स का पूरी तरह से दबदबा रहा है। खासतौर पर भारतीय बल्‍लेबाजों ने विंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली है। यही वजह है कि टॉप-10 बल्‍लेबाजों की लिस्‍ट में भी इंडियन प्‍लेयर्स का दबदबा देखने को मिलता है।