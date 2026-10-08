8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Shreyas Iyer: सिर्फ रन नहीं, करियर की दिशा बदल गई, जानें श्रेयस अय्यर की 5 यादगार पारियां

Shreyas Iyer five big match: श्रेयस अय्यर की करियर बदलने वाली 5 बड़ी पारियों पर नजर डालिए, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट से लेकर टीम इंडिया और बड़े टूर्नामेंटों तक उनकी पहचान मजबूत की।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 08, 2026

Shreyas Iyer latest news

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। (Photo- ANI)

Shreyas Iyer big innings: भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मुकाबले में ताबड़तोड़ शतक (43 गेंद में नाबाद 102 रन) जड़कर सुर्खियों में हैं। उनकी इस विस्फोटक पारी के बाद क्रिकेट फैंस को अगले मुकाबले में भी उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद है। हालांकि उनके करियर में यह पहली बार नहीं है, जब उन्होंने यादगार पारी खेली है।

उन्होंने करियर में कई ऐसी शानदार पारियां रही हैं, जिन्होंने सिर्फ स्कोरबोर्ड पर आंकड़े नहीं जोड़े, बल्कि उनके करियर की दिशा भी तय की। कुछ पारियों ने उन्हें भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने का मौका दिया, तो कुछ ने चोट के बाद उनकी वापसी को यादगार बना दिया। वहीं, कुछ पारियों ने बड़े मुकाबलों में उनके प्रदर्शन और कप्तानी की क्षमता को एक नई पहचान दी।

श्रेयस अय्यर के करियर में ऐसे कई मौके आए, जब उन्होंने दबाव के बीच बल्ले से अपनी काबिलियत साबित की और टीम के लिए अहम भूमिका निभाई। आइए नजर डालते हैं उनके करियर की उन पांच यादगार पारियों पर, जिन्होंने उनके सफर को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई।

वर्ष 2016: रणजी ट्रॉफी फाइनल में 117 रन

मुंबई और सौराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी फाइनल में अय्यर ने 117 रन की शानदार पारी खेली। यह उनके घरेलू करियर की महत्वपूर्ण पारियों में से एक रही। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और मुंबई ने खिताब जीता। यह पारी बताती है कि बड़े मंच पर जिम्मेदारी उठाने की उनकी क्षमता काफी पहले सामने आ चुकी थी।

वर्ष 2021: टेस्ट डेब्यू में 105 रन

कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर अय्यर ने 105 रन बनाए। वह टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की खास सूची में शामिल हो गए। इस पारी ने उन्हें सिर्फ सफेद गेंद के खिलाड़ी की पहचान से आगे बढ़ाकर टेस्ट क्रिकेट के दावेदार के रूप में स्थापित किया।

वर्ष 2023: विश्व कप सेमीफाइनल में 105 रन

2023 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल शायद अय्यर के करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक है। उन्होंने सिर्फ 70 गेंदों में 105 रन बनाए। उनकी पारी में 8 छक्के और 4 चौके शामिल थे। भारत ने 397 रन बनाए और फाइनल में जगह बनाई। यह पारी चोट से वापसी के बाद उनके आत्मविश्वास और बड़े मंच पर प्रदर्शन की क्षमता का बड़ा उदाहरण बनी।

वर्ष 2025: चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 48 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में अय्यर ने 48 रन बनाए। यह शतक नहीं था, लेकिन परिस्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पारी थी। दुबई की धीमी पिच पर रन बनाना आसान नहीं था और अय्यर ने बीच के ओवरों में पारी को संभालते हुए भारत की जीत की नींव मजबूत की। भारत ने यह मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया।

वर्ष 2026: वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 102 रन

6 अक्टूबर 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अय्यर ने अपने T20I करियर का पहला शतक लगाया। भारत ने 172 रन का लक्ष्य रखा था और टीम 35/2 के स्कोर पर मुश्किल में थी। इसके बाद अय्यर ने 42 गेंदों में शतक पूरा किया और 43 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाकर भारत को आठ विकेट से जीत दिलाई। यह पारी इसलिए भी खास रही क्योंकि इससे पहले वह लगातार 10 T20I पारियों में 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे।

पांच पारियां, पांच अलग पड़ाव

इन पांच पारियों को देखें तो अय्यर के करियर की एक खास तस्वीर सामने आती है। रणजी फाइनल की पारी ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में बड़े मैच का खिलाड़ी साबित किया, टेस्ट डेब्यू के शतक ने उनकी क्षमता का दायरा बढ़ाया, विश्व कप सेमीफाइनल की पारी ने उन्हें बड़े मंच पर स्थापित किया, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की पारी ने दबाव में उनकी उपयोगिता दिखाई और 2026 का T20I शतक एक और वापसी की कहानी बन गया। यानी श्रेयस अय्यर की कहानी केवल शतकों की नहीं है। उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण पारियां वे हैं, जो सही समय पर आईं और उनके करियर की अगली मंजिल का रास्ता खोल गईं।

ICC Men’s ODI Ranking: KL Rahul ने लगाई लंबी छलांग, विराट कोहली को हुआ नुकसान, टॉप पर शुभमन गिल बरकरार

ये भी पढ़ें
ODI Player Rankings

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Oct 2026 08:38 am

Published on:

08 Oct 2026 08:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Shreyas Iyer: सिर्फ रन नहीं, करियर की दिशा बदल गई, जानें श्रेयस अय्यर की 5 यादगार पारियां

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया के लिए अहम होंगे ये मुकाबले, जानें शेड्यूल

Indian Men's Cricket Team.
क्रिकेट

‘मुझे 100 परसेंट यकीन है कि वह अच्छा करेगा’, भुवनेश्वर कुमार को मिला पूर्व भारतीय पेसर का सपोर्ट

Mohit Sharma on Bhuvneshwar Kumar
क्रिकेट

‘कौन है ये लोग, कहां से आते हैं’ पूर्व क्रिकेटर मोहित शर्मा ने रोहित-विराट की आलोचना करने वालों पर कसा तंज

Rohit Sharma Virat Kohli
क्रिकेट

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बदला Live Streaming का प्लेटफॉर्म, जियोहॉटस्टार को भूल जाइए

IND vs NZ Live Streaming
क्रिकेट

BCCI ने स्‍पेशल मैसेज के साथ अजीत अगरकर को दी विदाई, गिनाईं उनकी उपलब्धियां

BCCI farewell to Ajit Agarkar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.