Shreyas Iyer: सिर्फ रन नहीं, करियर की दिशा बदल गई, जानें श्रेयस अय्यर की 5 यादगार पारियां

इन पांच पारियों को देखें तो अय्यर के करियर की एक खास तस्वीर सामने आती है। रणजी फाइनल की पारी ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में बड़े मैच का खिलाड़ी साबित किया, टेस्ट डेब्यू के शतक ने उनकी क्षमता का दायरा बढ़ाया, विश्व कप सेमीफाइनल की पारी ने उन्हें बड़े मंच पर स्थापित किया, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की पारी ने दबाव में उनकी उपयोगिता दिखाई और 2026 का T20I शतक एक और वापसी की कहानी बन गया। यानी श्रेयस अय्यर की कहानी केवल शतकों की नहीं है। उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण पारियां वे हैं, जो सही समय पर आईं और उनके करियर की अगली मंजिल का रास्ता खोल गईं।