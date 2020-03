Coronavirus: ताबीज बेचते कोरोना वाले बाबा के बाद असरदार दवा बेचने वाला धरा, ठगी जारी

नई दिल्ली। एक ओर देशभर में कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है, तो दूसरी ओर इस जानलेवा बीमारी की आड़ में मुनाफा कमाने के लिए ठग भी सक्रिय हो गए हैं। देशभर में तमाम स्थानों पर पुलिस ने कई ऐसे लोगों को धरा है, जो कोरोना वायरस से बचाने या इसका इलाज करने का दावा करते फर्जी उत्पाद बेच रहे थे। जहां सोमवार को मुंबई में एक व्यक्ति को फर्जी दवा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है, रविवार को लखनऊ में एक व्यक्ति को कोरोना से बचाने वाला ताबीज बेचने के लिए धरा गया।

दरअसल, किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों से ठगी करने की घटनाएं काफी पहले से सामने आती रही हैं। अब जब देश ही नहीं दुनियाभर में कोरोना वायरस का खौफ छाया हुआ है, ठग भी कहां पीछे रहने वाले। सोमवार रात महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन और मुंबई पुलिस ने मुलुंड स्थित एक दुकान पर छापेमारी की।

इस दुकान द्वारा मुलुंड, घाटकोपर, विलेपार्ले और कांदिवली में कोरोना वायरस से बचने की रोग प्रतिरोधक दवाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया था। पुलिस ने इस दौरान एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जिन दवाओं को कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर बेचा जा रहा था, वो मिट्टी से बनी हुई थीं।

Maharashtra: Officials of the Food and Drug Administration along with Mumbai police conducted a raid on a shop last night and arrested one person for advertising one of its products as an effective measure to cure #Coronavirus.