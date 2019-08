दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, 'बचा सकते हो तो बचा लो'

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मचा गया, जब एक शख्स ने कॉल कर उसे उड़ाने की धमकी दी। कॉल करने वाला शख्स ने कहा कि एयरपोर्ट को बचा सकते हो तो बचा लो। यह सूचना जैसे ही पुलिस को मिली हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत एक्टिव हो गए और चप्पे-चप्पे की जांच की गई। लेकिन, यह फर्जी कॉल निकला। फिलहाल, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।

#UPDATE delhi Airport:A bomb threat call for Terminal- 2 was received by Delhi Police.Immediately,departure area was evacuated&passengers were moved to gate no4 while arriving passengers were on hold inside aircraft. It was found to be hoax.Normalcy at terminal operation restored https://t.co/93LXxw3Zvh