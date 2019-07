गुजरात: अहमदाबाद की हाईराइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 15 लोगों के फंसे होने की आशंका

नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद ( Ahmedabad Fire Case ) से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। घटना जगत हाईवे के जगतपुर-गोटा इलाके की बताई जा रही है। घटना की सूचना लगते ही दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हैं। जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। हालांकि एक शख्स के घायल होने की खबर जरूर है।

Gujarat: Fire breaks out in an apartment building in Ahmedabad. Rajesh Bhatt, Fire Officer says, "Fire broke out on 5th-6th floor of the building. All people have been safely rescued, 2 were in serious condition, their status will be updated by the hospital." pic.twitter.com/k6kDXDv0PI