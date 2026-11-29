दौसा। दौसा जिले की 14 पंचायत समितियों में शनिवार को हुए उप प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को दो सीटों से संतोष करना पड़ा। अपने गांव महेश्वरा खुर्द से पानी के टैंकर दौसा लाकर आपूर्ति करने वाले बाबूलाल मीणा पुत्र प्रहलाद मीणा शनिवार को कांग्रेस के टिकट पर पंचायत समिति दौसा के उप प्रधान निर्वाचित हुए। उन्होंने भाजपा की ममता बैरवा को 9 मतों से हराया। बाबूलाल को 15 और ममता को 6 मत मिले। एसडीएम संजू मीणा ने उप प्रधान को प्रमाण पत्र सौंपने के साथ स्वच्छता की शपथ दिलाई।