बाबूलाल मीणा दौसा के उपप्रधान बने। फोटो: पत्रिका
दौसा। दौसा जिले की 14 पंचायत समितियों में शनिवार को हुए उप प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को दो सीटों से संतोष करना पड़ा। अपने गांव महेश्वरा खुर्द से पानी के टैंकर दौसा लाकर आपूर्ति करने वाले बाबूलाल मीणा पुत्र प्रहलाद मीणा शनिवार को कांग्रेस के टिकट पर पंचायत समिति दौसा के उप प्रधान निर्वाचित हुए। उन्होंने भाजपा की ममता बैरवा को 9 मतों से हराया। बाबूलाल को 15 और ममता को 6 मत मिले। एसडीएम संजू मीणा ने उप प्रधान को प्रमाण पत्र सौंपने के साथ स्वच्छता की शपथ दिलाई।
इस दौरान तहसीलदार गजानंद मीणा सहित कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली थानाधिकारी भगवान सहाय, सदर थानाधिकारी युधिष्ठिर और महिला थानाधिकारी राजेश सहित पुलिसकर्मी तैनात रहे। करीब 12 दिन से बाड़ाबंदी में शामिल भाजपा और कांग्रेस के जीते हुए पंचायत समिति सदस्य शनिवार को परिणाम घोषित होने के बाद अपने घरों में पहुंच गए। घर पहुंचने पर परिजनों ने उनका स्वागत किया और जीत की खुशी मनाई।
दौसा उप प्रधान चुनाव में भी अनूठा संयोग रहा। प्रधान चुनाव में हारने वाली प्रत्याशी का नाम ममता था और उप प्रधान चुनाव में भी हारने वाली प्रत्याशी का नाम ममता रहा। दोनों ममता अलग-अलग वार्ड से जीती हैं। दोनों ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। वहीं दोनों दिन चुनाव परिणाम भी एक जैसे रहे। कांग्रेस को 15 और भाजपा को 6 मत मिले।
सबसे रोचक घटनाक्रम मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति में हुआ। यहां कांग्रेस प्रत्याशी निकलेश मीणा निवासी सांथा ने नामांकन दाखिल करने के बाद नाम वापस ले लिया। इसके बाद उप प्रधान का निर्वाचन निर्विरोध हो गया। एक दिन पहले यहां प्रधान का चुनाव भी निर्विरोध हुआ था। कांग्रेस के किसी प्रत्याशी ने यहां नामांकन ही नहीं किया।
बांदीकुई पंचायत समिति में प्रधान चुनाव के बाद उपप्रधान चुनाव में सियासी समीकरण बदल गए। शुक्रवार को भाजपा के अर्जुनलाल सैनी एक वोट से प्रधान बने थे, जबकि शनिवार को कांग्रेस ने एक वोट से उपप्रधान का चुनाव जीत लिया। कांग्रेस ने निर्दलीय सदस्य हनुमान प्रसाद को प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने भाजपा के शिवराम को 12-11 मतों से हराया। बता दें कि 23 सदस्यीय पंचायत समिति में कांग्रेस के 10, भाजपा के 9, निर्दलीय 3 और बसपा का एक सदस्य है। किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने से दोनों चुनावों में मुकाबला रोचक रहा।
पंचायत समिति लवाण में उपप्रधान पद का चुनाव बेहद रोचक मुकाबले में समाप्त हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक देवी ने भाजपा के विजय बैरवा को महज एक वोट से हराकर उपप्रधान पद पर कब्जा जमाया। अशोक देवी को 8 और विजय बैरवा को 7 मत मिले। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी छा गई। समर्थकों ने मिठाई खिलाकर एक-दूसरे को जीत की बधाई दी। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम एवं तहसीलदार ने नवनिर्वाचित उपप्रधान अशोक देवी को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा।
|क्रमांक
|पंचायत समिति
|उपप्रधान का नाम
|पार्टी
|1
|दौसा
|बाबूलाल मीणा
|कांग्रेस
|2
|रामगढ़ पचवारा
|विश्राम
|कांग्रेस
|3
|महुवा
|मिश्री देवी
|कांग्रेस
|4
|बांदीकुई
|हनुमान प्रसाद
|कांग्रेस
|5
|मंडावर
|निजामुद्दीन
|कांग्रेस
|6
|सिकंदरा
|विनीता कंवर
|कांग्रेस
|7
|बैजूपाड़ा
|विद्या देवी
|कांग्रेस
|8
|लवाण
|अशोक देवी
|कांग्रेस
|9
|सिकराय
|शीला देवी
|कांग्रेस
|10
|नांगल राजावतान
|गीता देवी
|कांग्रेस
|11
|लालसोट
|विमल
|कांग्रेस
|12
|बसवा
|माया देवी गुर्जर
|कांग्रेस
|13
|मनोहरपुर खेड़ला
|संगीता बाई मीणा
|भाजपा
|14
|शिवसिंहपुरा
|रमजान मोहम्मद
|भाजपा
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