INDIA ब्लॉक की बैठक से अखिलेश की दूरी पर रामदास अठावले का बयान, सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर किया बड़ा दावा

विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की उठ रही मांग पर भी रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि अठावले ने इस मुद्दे को मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाए जाने की प्रक्रिया से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे देशों से आए कुछ लोग फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, तो चुनाव आयोग जांच के बाद ऐसे लोगों के नाम हटा देता है। अठावले ने स्पष्ट किया कि उन्हें मौजूदा मामले में नाम हटाए जाने की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि, "जो भी इस देश का असली नागरिक है और जिसे वोट देने का अधिकार है, उसका नाम मतदाता सूची से बिल्कुल नहीं हटाया जाना चाहिए।"