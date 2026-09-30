INDIA ब्लॉक की बैठक से अखिलेश की दूरी पर रामदास अठावले का बयान, सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर किया बड़ा दावा

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Photo-ANI)
India Bloc Meeting: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव के शामिल न होने पर अठावले ने तीखा तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में हुई बैठक में अखिलेश यादव के शामिल नहीं होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक की बैठक में खुद नहीं आए और अपनी जगह सिर्फ एक दो लोगों को भेज दिया। सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए अठावले ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अभी भी किसी सपने में जी रहे हैं।
अखिलेश यादव के इस कदम के बाद अठावले ने यूपी की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि, "मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं टिकेगा।" अठावले ने साफ शब्दों में कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में ये दोनों पार्टियां किसी भी हाल में एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी।
विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की उठ रही मांग पर भी रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि अठावले ने इस मुद्दे को मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाए जाने की प्रक्रिया से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे देशों से आए कुछ लोग फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, तो चुनाव आयोग जांच के बाद ऐसे लोगों के नाम हटा देता है। अठावले ने स्पष्ट किया कि उन्हें मौजूदा मामले में नाम हटाए जाने की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि, "जो भी इस देश का असली नागरिक है और जिसे वोट देने का अधिकार है, उसका नाम मतदाता सूची से बिल्कुल नहीं हटाया जाना चाहिए।"
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