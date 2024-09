Navratri Colors: जैसा चाहिए फल जीवन में शामिल करें वैसा नवरात्रि रंग, दिन के अनुसार रंग से मिलेगा चमत्कारिक रिजल्ट

Navratri Colors Significance: नवरात्रि के पहले दिन का रंग उस दिन पर आधारित होता है जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है और शेष आठ दिनों तक एक निश्चित कर्म के अनुसार रंगो का निर्धारण होता है। ऐसे में जानते हैं नवरात्रि 2024 के रंग कौन से हैं और शारदीय नवरात्रि में किस दिन पहनें कौन से रंग का कपड़ा …

जयपुर•Sep 30, 2024 / 03:16 pm• Pravin Pandey

नवरात्रि के रंग का महत्व

शारदीय नवरात्रि के रंग 2024 How Are Colours Of Navratri Decided: धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के प्रत्येक दिन का विशिष्ट रंग निर्धारित है। नवरात्रि के नौ दिनों में प्रत्येक दिन के इन विशेष रंगों को अपने जीवन में शामिल करना अत्यंत शुभफलदायक माना जाता है।