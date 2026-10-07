पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या पर तर्पण का शुभ मुहूर्त, जानें शनिश्चरी अमावस्या के दिन किन उपायों से होगी पितरों की तृप्ति

सर्वपितृ अमावस्या पर चकराघाट पर बड़ी संख्या श्रद्धालु पहुंचेंगे। लोग स्नान के बाद पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करेंगे। कई परिवार घरों में भी श्रद्ध कर्म करेंगे। पितरों की पसंद के अनुसार भोजन तैयार कर भोग लगाने, ब्राह्मण भोजन कराने और जरूरतमंदों को अन्न-वस्त्र सहित अन्य सामग्री दान करने की परंपरा भी निभाई जाएगी। पं. रघु शास्त्री ने बताया कि पितृपक्ष के दौरान कई परिवार प्रतिदिन पितरों के निमित्त जल और काले तिल अर्पित करते हैं। अमावस्या पर इस परंपरा का समापन किया जाता है। परिवार के सदस्य पितरों का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं व सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।