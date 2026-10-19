इमरान खान के ‘लीव इंडिया नोटिस’ विवाद के बीच गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन पर लोगों ने साधा निशाना, पूछा- ‘किस देश की नागरिक हो?’

10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया था। अभिनेता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह नोटिस उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही जारी कर दिया गया था। FRRO ने एक 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि उनके 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) रजिस्ट्रेशन को क्यों न रद्द कर दिया जाए। अदालत में उनकी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, जो देश छोड़ने की समय-सीमा से दो दिन पहले है।