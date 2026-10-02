2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

Nushrratt Bharuccha Health Update: एक्सीडेंट के बाद नुसरत भरुचा की रीढ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, मुंबई में होगी सर्जरी

Nushrratt Bharuccha Spine Fracture: नुसरत भरूचा की टीम ने कन्फर्म किया है कि बाली में एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मेडिकल जांच के बाद, उनकी रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) की सर्जरी होने की उम्मीद है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 02, 2026

Nushrratt Bharuccha Health Update

नुसरत भरूचा। (फोटो सोर्स: IMDb)

Nushrratt Bharuccha Spine Fracture: काम के सिलसिले में बाली गईं एक्ट्रेस नुसरत भरूचा का एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया। एक्ट्रेस की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और अभी वह बाली के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

नुसरत भरूचा की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होगी

नुसरत भरूचा की टीम ने कन्फर्म किया है कि 1 अक्टूबर को बाली में एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मेडिकल जांच के बाद, उनकी रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) की सर्जरी होने की उम्मीद है।

नुसरत भरूचा एयर एम्बुलेंस से मुंबई लौटेंगी

टीम के बयान के अनुसार, नुसरत भरुचा को एयर एम्बुलेंस में बाली से मुंबई वापस लाने की तैयारी की जा रही है। शहर वापस आने के बाद उनकी सर्जरी होने की उम्मीद है।

बयान में यह भी कहा गया है कि चोट और सर्जरी को देखते हुए, नुसरत को आराम करने और ठीक होने के लिए काफी समय की जरूरत होगी। इस वजह से, अगले कुछ हफ्तों में उनके काम से जुड़े कमिटमेंट्स पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, हादसा किस तरह हुआ इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

नुसरत भरूचा ने इन फिल्मों से बनाई अपनी पहचान

नुसरत भरूचा ने बॉलीवुड में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं जिनसे उनको इंडस्ट्री में खासी पहचान मिली है। इन फिल्मों में ‘प्यार का पंचनामा’, ‘प्यार का पंचनामा 2’ ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ और ‘ड्रीम गर्ल’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस को हॉरर फिल्म ‘छोरी’ के लिए काफी तारीफ मिली, इसके अलावा वह ‘जनहित में जारी’, ‘राम सेतु’, ‘अकेली’ और ‘छोरी 2’ जैसी फिल्मों में भी अलग तरह के किरदार निभा चुकी हैं.

नुसरत भरुचा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

अगर नुसरत के आगामी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म में नजर आएंगी। इस प्रोजेक्ट में नुसरत और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। फिल्म में नुसरत के किरदार को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा उनके पास ‘घूसखोर पंडत’ और ‘बुन टिक्की’ जैसे प्रोजेक्ट भी हैं। फिलहाल नुसरत बाली के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

02 Oct 2026 01:01 pm

Published on:

02 Oct 2026 12:49 pm

Hindi News / Entertainment / Nushrratt Bharuccha Health Update: एक्सीडेंट के बाद नुसरत भरुचा की रीढ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, मुंबई में होगी सर्जरी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘अब ज्ञानू का विसर्जन बाकी है’, प्रकाश राज ने मुंबई CJP आंदोलन पर दिया बेबाक बयान, बोले- कॉकरोच वापस आ गए

Prakash Raj Support CJP Protest say now immersion of gyanesh kumar remains
बॉलीवुड

“मेरी वजह से बेचारे को व्यूज मिल जाएं तो अच्छा है”, शहनाज गिल ने ट्रोलर्स- फेक हेडलाइन बनाने वालों को दिया करारा जवाब

Shehnaaz Gill react on Troll fake headline against her I just pray for kids
बॉलीवुड

फिल्म ‘सूबेदार’ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम, अनिल कपूर बेस्ट एक्टर के लिए हुए नॉमिनेट, अभिनेता ने किया पोस्ट

Anil Kpaoor film Subedaar wins Asian Academy Creative Awards
बॉलीवुड

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के 25 साल पूरे होने पर भावुक हुईं स्मृति ईरानी, बोलीं- घरेलू हिंसा पर बदला नजरिया

Smriti irani post on Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi completed 25 years
TV न्यूज

Drishyam 3 Twitter Reaction: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ देख किसी ने कहा- सुपरहिट तो कोई बोला- पहले से ज्यादा शानदार, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Drishyam 3 Twitter Reaction In hindi ajay devgn tabi film
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.