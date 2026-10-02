Nushrratt Bharuccha Health Update: एक्सीडेंट के बाद नुसरत भरुचा की रीढ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, मुंबई में होगी सर्जरी

नुसरत भरूचा ने बॉलीवुड में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं जिनसे उनको इंडस्ट्री में खासी पहचान मिली है। इन फिल्मों में ‘प्यार का पंचनामा’, ‘प्यार का पंचनामा 2’ ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ और ‘ड्रीम गर्ल’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस को हॉरर फिल्म ‘छोरी’ के लिए काफी तारीफ मिली, इसके अलावा वह ‘जनहित में जारी’, ‘राम सेतु’, ‘अकेली’ और ‘छोरी 2’ जैसी फिल्मों में भी अलग तरह के किरदार निभा चुकी हैं.