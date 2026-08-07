‘पागल औरत हाथ धोकर पीछे पड़ी है’ शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी को कहा फेक, लोगों ने याद दिलाया झूठा केस

शिल्पा शिंदे का ये इंटव्यू जैसे ही लोगों तक पहुंचा। उन्होंने एक्ट्रेस को कड़वा कहना शुरू कर दिया। एक यूजर ने शिवांगी जोशी को सपोर्ट करते हुए लिखा, "शिल्पा शिंदे तो बहुत रियल हैं कभी किसी पर झूठा केस भी नहीं किया मैडम ने।" दूसरे ने लिखा, "मुझे इन्हें लॉक अप की यूनिफॉर्म में देखने की आदत हो गई थी तो अब अजीब ही लग रहा है।" तीसरे ने लिखा, "पागल औरत हाथ धोकर पीछे पड़ी है। दिमाग खराब ही है इसका।" एक अन्य ने लिखा, "इसे ही क्लास बनाम क्रैस कहते हैं। इसलिए उसे अब तक काम नहीं मिला और उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। खैर एक इंसान दूसरों को नीचा दिखाता रहता है और दूसरा जीतता रहता है।" एक और ने लिखा, "मैडम पागल पन का दौरा फिर से पड़ गया क्या? आप कोई भी शो खत्म होने के बाद क्लास क्यों नहीं बनाए रख सकतीं?"