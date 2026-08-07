‘सेठ जी, बाघा ये राज बावरी को भी नहीं बताएगा’, Spider-Man के हिंदी डब ने TMKOC फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, वायरल हुआ डायलॉग

वायरल डायलॉग के अलावा 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे'बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में सोमवार और मंगलवार के कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है और 'ब्लैक पैंथर' तथा 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म ने केवल चार दिनों में 400 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया, जो इसे नॉर्थ अमेरिका में इस मुकाम तक पहुंचने वाली सबसे तेज फिल्मों में शामिल करता है।