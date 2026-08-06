‘ये कहानी बच्चों को सुनाऊंगी’, उर्फी जावेद ने एक्स-बॉयफ्रेंड की हरकत का खोला राज, VIDEO वायरल

उर्फी जावेद पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में थीं क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके धर्म परिवर्तन और नाम बदलने की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं और दावा किया जा रहा था कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना नाम बदलकर गीता रख लिया है। हालांकि, उर्फी ने इन सभी खबरों को पूरी तरह झूठा बताया था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साफ कहा था कि उन्होंने न तो धर्म बदला है और न ही अपना नाम। उन्होंने ये भी दोहराया था कि वह किसी धर्म को नहीं मानतीं और खुद को नास्तिक मानती हैं।