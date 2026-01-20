Fashion Legend: ऐश्वर्या, प्रियंका, दीपिका और सोनम के ड्रीम डिजाइनर का निधन, दुनिया को दिया ‘लाल’ रंग का जादू

Iconic: भारत सहित फैशन की दुनिया के कई दशों को 'लाल' रंग देने वाले एक सुनहरे युग का अंत हो गया है। अपने खास डिजाइनों से दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाले दिग्गज इतालवी डिजाइनर वैलेंटिनो गारवानी (IValentino Garavani passed away) ने हॉलीवुड, बॉलीवुड (Valentino Indian Celebrity Connection)और दुनिया के सबसे बड़े राजघरानों तक धाक जमाई थी। उनका सोमवार को रोम में निधन हो गया। 93 वर्षीय वैलेंटिनो ने अपने घर पर अंतिम सांस ली। उन्हें फैशन की दुनिया में "अंतिम सम्राट" (The Last Emperor) के रूप में जाना जाता था। वैलेंटिनो का भारत से नाता सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि रचनात्मक भी था। भारतीय सितारों ने वैश्विक मंचों पर उनके डिजाइनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।