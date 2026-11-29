Gariaband Crime: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कांग्रेस नेता हाफिज खान उर्फ पिंटू के खिलाफ सरपंचों और पंचायत सचिवों से कथित तौर पर पैसे मांगने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि वह पंचायतों में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री जनशिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराता था और फिर शिकायत वापस लेने के एवज में सरपंच-सचिवों से रकम की मांग करता था। कसाबाय पंचायत के सचिव घनश्याम नेताम की लिखित शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामला सामने आने के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है।