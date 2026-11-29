GIDA 37 foundation day: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 37वें स्थापना दिवस समारोह में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए पुराने संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि 2004-05 में गीडा में उद्योग नहीं लग रहे थे। उस समय सपा सरकार ने यहां बूचड़खाना खोलने के लिए जबरन जमीन पर काम शुरू कराया था। उन्होंने सांसद रहते इसका विरोध किया और सहजनवां के कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन किया। स्पष्ट कहा था कि गोरखपुर बूचड़खाना स्वीकार नहीं करेगा।