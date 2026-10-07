Seva jyoti yatra: गोरखपुर क्लब से निकली ‘सेवा ज्योति यात्रा’, सांसद रवि किशन ने दिखाई सहभागिता

गोरखपुर क्लब से शुरू हुई यात्रा में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जनसेवा से राष्ट्रसेवा और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।सांसद रवि किशन सहित मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा कि सेवा, सुशासन तथा राष्ट्रहित की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की।