31वें जन्मदिन में बस 2 दिन बाकी थे, नागालैंड में ड्यूटी कर रहे जवान के साथ हुआ कुछ ऐसा कि घर में छा गया मातम

असम राइफल्स के जवान वी. तेजा, जिनकी नागालैंड में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। (फोटो सोर्स-ANI)
Assam Rifles: ओडिशा के रायगढ़ जिले के रहने वाले असम राइफल्स के जवान वी. तेजा की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। उनकी उम्र 31 साल होने में सिर्फ दो दिन बाकी थे। अधिकारियों ने बताया कि नागालैंड में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान तेजा को गोली लगी, जिसमें उनकी जान चली गई।
वी.तेजा असम राइफल्स में तैनात थे और नागालैंड में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ड्यूटी के दौरान गोली लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। जवान की मौत की खबर के बाद उनके गांव और परिचितों के बीच भी शोक का माहौल है।
वी.तेजा का 31वां जन्मदिन कुछ ही दिन दूर था। ऐसे में परिवार के लिए यह समय खुशी का होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही जवान की मौत की खबर घर पहुंच गई। जन्मदिन के दो दिन पहले हुई इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
रायगढ़ जिले से आने वाले तेजा के परिवार और परिचितों के बीच उनकी मौत की खबर के बाद शोक का माहौल है। जिस घर में कुछ दिन बाद जन्मदिन को लेकर खुशियां होनी थीं, वहां अब मातम पसरा है।
असम राइफल्स के जवान पूर्वोत्तर के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं। वी. तेजा भी नागालैंड में इसी तरह की ड्यूटी पर तैनात थे। अधिकारियों के मुताबिक, वह ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गोली की चपेट में आए।
अभी यह साफ नहीं है कि गोली किस परिस्थिति में चली और घटना के समय वहां क्या स्थिति थी। इस बारे में अधिकारियों की ओर से आगे की जानकारी का इंतजार है।
तेजा के लिए आने वाला 31वां जन्मदिन अब परिवार के लिए हमेशा एक दर्दनाक याद बनकर रह जाएगा। जिस उम्र में परिवार उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहा होगा, उसी समय उनकी मौत की खबर ने सब कुछ बदल दिया।
देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए वी. तेजा ने अपनी जान गंवाई। जवान की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने और अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी का इंतजार है।
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