31वें जन्मदिन में बस 2 दिन बाकी थे, नागालैंड में ड्यूटी कर रहे जवान के साथ हुआ कुछ ऐसा कि घर में छा गया मातम

Assam Rifles: ओडिशा के रायगढ़ जिले के रहने वाले असम राइफल्स के जवान वी. तेजा की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। उनकी उम्र 31 साल होने में सिर्फ दो दिन बाकी थे। अधिकारियों ने बताया कि नागालैंड में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान तेजा को गोली लगी, जिसमें उनकी जान चली गई।