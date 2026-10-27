गौरव गोगोई का मुख्य चुनाव आयुक्त पर तंज, बोले- राहुल गांधी ने ‘अप्रूवर’ बनने को कहा, फिर भी आरोपी जैसा बर्ताव कर रहे CEC

गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत के दौरान गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग अपना बचाव करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार पर सवाल उठाया। उनका आरोप था कि राहुल गांधी की बात के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त का रवैया ऐसा है, मानो वे खुद आरोपी हों। यह गौरव गोगोई की राजनीतिक टिप्पणी है। इसलिए उनके बयान को कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए जा रहे सवालों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।