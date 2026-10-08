ज्ञानेश कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जानिए याचिका में क्या कहा गया

Election Commission of India: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तीनों की नियुक्ति रद्द करने की मांग वाली याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए 2023 के कानून में जो तरीका बताया गया है, उसका पालन नहीं किया गया।