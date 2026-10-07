CEC नियुक्ति कानून: सुप्रीम कोर्ट के स्प्लिट वर्डिक्ट को वापस लेने की मांग, CJI बोले- विचार कर फैसला लेंगे

23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। उस दौरान केंद्र सरकार ने मामले को किसी बड़ी संविधान पीठ को सौंपने की मांग की थी। इस पर जस्टिस दत्ता ने केंद्र की मांग को खारिज कर दिया था, जबकि जस्टिस शर्मा मामले को बड़ी बेंच को सौंपे जाने के पक्ष में थे। दोनों जजों के बीच सहमति न बन पाने के कारण, अंतिम निर्णय लेने और उचित पीठ के गठन की जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी गई।