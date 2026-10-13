सुबह उठते ही पलकों पर पपड़ी और आंखों में जलन? NHS के मुताबिक हो सकती है Blepharitis की समस्या

Blepharitis Cause: आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो पलकों पर रूसी जैसी सफेद पपड़ी जम जाती है या आंखें आपस में चिपकी हुई महसूस होती हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के मुताबिक, यह समस्या ब्लिफेराइटिस (Blepharitis) हो सकती है। ब्लिफेराइटिस पलकों की सूजन और जलन से जुड़ी है। यह बीमारी हमारी पलकों की तेल ग्रंथियों (Oil Glands) के ब्लॉक होने या त्वचा के संक्रमण के कारण होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह आंखों में बेचैनी और धुंधलेपन का कारण बन सकती है। आइए समझते हैं कि ब्लिफेराइटिस क्या है, इसके पीछे की मुख्य वजहें क्या हैं और इससे बचाव के क्या उपाय हैं।