आंखों के आसपास बैंगनी रंग के दाने और सूजन किस बीमारी का संकेत? जानें Heliotrope Rash के बारे में

Heliotrope Rash Cause: कभी-कभी आंखों की पलकों या आसपास की त्वचा पर अचानक लाल या बैंगनी रंग के चकत्ते, दाने और हल्की सूजन दिखाई देने लगती है। शुरुआत में लोग इसे कोई सामान्य एलर्जी, थकान या त्वचा का इन्फेक्शन समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों के आसपास बैंगनी रंगत छा रही है और उसके साथ त्वचा में जलन या खुजली महसूस हो रही है, तो यह कोई आम त्वचा रोग नहीं बल्कि 'हेलीओट्रॉप रैश' (Heliotrope Rash) हो सकता है। हेल्थलाइन के अनुसार, हेलीओट्रॉप रैश एक दुर्लभ और गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी 'डर्माटोमायोसाइटिस' (Dermatomyositis) का शुरुआती और मुख्य लक्षण है। यह बीमारी केवल आपकी त्वचा को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि मांसपेशियों और शरीर के अन्य अंगों पर भी असर डालती है। आइए जानते हैं कि हेलीओट्रॉप रैश क्या है, यह क्यों होता है और इसका सही समय पर इलाज करवाना क्यों बेहद जरूरी है।