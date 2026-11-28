अक्सर खाने के बाद नहाना और खाने के बाद तैरना एक ही चिंता में गिन लिए जाते हैं। पर तैराकी पर शोध अलग है। इंटरनेशनल लाइफ सेविंग फेडरेशन (ILSF) ने 2014 में उपलब्ध शोध की समीक्षा के बाद कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि तैरने से पहले खाना खाने से डूबने का खतरा बढ़ता है। खाने के बाद मितली, उल्टी या पेट दर्द से जुड़ी शिकायतें होती हैं, पर इनका डूबने के खतरे से संबंध अब तक न रिपोर्ट हुआ, न ठीक से अध्ययन। ILSF ने तैराकी से पहले खाने पर पाबंदियों को आधारहीन बताया। यह वक्तव्य तैराकी और डूबने के खतरे के बारे में है, नहाने के बारे में नहीं। यह भी नहीं कहता कि भारी खाने के बाद पानी में उतरना हमेशा आरामदायक रहेगा। ILSF की समीक्षा में उद्धृत मेयो क्लिनिक की सलाह भी यही है कि भारी भोजन के बाद सुस्ती लगे तो थोड़ा आराम कर लें।