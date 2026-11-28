थर्मोरेगुलेशन का मतलब है शरीर के भीतरी तापमान को एक तय दायरे में बनाए रखना। स्टेटपर्ल्स के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति का आंतरिक तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 36.5 से 37.5 के बीच रहता है। इसी दायरे में शरीर के एंजाइम और रोग प्रतिरोधक प्रणाली ठीक से काम करते हैं। इस काम का केंद्र दिमाग का हाइपोथैलेमस है। त्वचा में मौजूद संवेदक बाहरी तापमान का पता लगाते हैं और शरीर के भीतर के संवेदक आंतरिक तापमान का। दोनों की सूचना हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है। हेल्थलाइन के अनुसार जरूरत होने पर यह मांसपेशियों, ग्रंथियों और तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजता है। गर्मी ज्यादा लगे तो पसीना आता है और त्वचा के नीचे की रक्त नलिकाएं फैल जाती हैं, ताकि गर्मी बाहर निकल सके। ठंड लगे तो वही नलिकाएं सिकुड़ती हैं, ताकि गर्मी भीतर बनी रहे। कंपकंपी और हार्मोन के जरिए शरीर खुद गर्मी भी पैदा करता है। इसके साथ व्यवहार में भी बदलाव आता है, जैसे कपड़े पहनना या उतारना और बैठने का ढंग बदलना।