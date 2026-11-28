एक ही कमरे में किसी को ठंड और किसी को गर्मी लगना सामान्य है। शरीर की बनावट, उम्र, चयापचय और सेहत इसके पीछे की वजह हो सकते हैं। (सांकेतिक फोटो) (source- Chatgpt)
Thermoregulation Symptoms: अगर आपने कभी गौर किया हो ऑफिस में एसी का रिमोट कई बार बहस की वजह बन जाता है। एक सहकर्मी शॉल लपेटे बैठी हैं और तापमान बढ़ाने को कह रही हैं। दूसरे साहब कमीज की आस्तीन चढ़ाकर बोल रहे हैं कि इतनी गर्मी में काम कैसे होगा। कमरा एक ही है, तापमान एक ही है। फिर यह अंतर क्यों? इसका जवाब हमारे शरीर के भीतर काम करने वाले एक खास तंत्र में है, जिसे थर्मोरेगुलेशन (thermoregulation) कहते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
थर्मोरेगुलेशन का मतलब है शरीर के भीतरी तापमान को एक तय दायरे में बनाए रखना। स्टेटपर्ल्स के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति का आंतरिक तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 36.5 से 37.5 के बीच रहता है। इसी दायरे में शरीर के एंजाइम और रोग प्रतिरोधक प्रणाली ठीक से काम करते हैं। इस काम का केंद्र दिमाग का हाइपोथैलेमस है। त्वचा में मौजूद संवेदक बाहरी तापमान का पता लगाते हैं और शरीर के भीतर के संवेदक आंतरिक तापमान का। दोनों की सूचना हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है। हेल्थलाइन के अनुसार जरूरत होने पर यह मांसपेशियों, ग्रंथियों और तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजता है। गर्मी ज्यादा लगे तो पसीना आता है और त्वचा के नीचे की रक्त नलिकाएं फैल जाती हैं, ताकि गर्मी बाहर निकल सके। ठंड लगे तो वही नलिकाएं सिकुड़ती हैं, ताकि गर्मी भीतर बनी रहे। कंपकंपी और हार्मोन के जरिए शरीर खुद गर्मी भी पैदा करता है। इसके साथ व्यवहार में भी बदलाव आता है, जैसे कपड़े पहनना या उतारना और बैठने का ढंग बदलना।
यह तंत्र सबमें होता है, पर हर शरीर इसे थोड़ा अलग ढंग से चलाता है। कुछ बड़े कारण ये हैं।
जिस शरीर में मांसपेशियां ज्यादा और आकार बड़ा होता है, वह आराम की हालत में भी ज्यादा ऊर्जा जलाता है, यानी ज्यादा गर्मी बनाता है। थर्मल कंफर्ट की एक समीक्षा में शरीर की बनावट और चयापचय दर को तापमान की अलग-अलग अनुभूति की स्पष्ट वजहों में गिना गया है।
आम धारणा यही है, पर अध्ययन इसे उतना सीधा नहीं मानते। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) के 2024 के एक नियंत्रित अध्ययन में स्वस्थ, दुबले-पतले 16 महिलाओं और 12 पुरुषों को 17 से 31 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखा गया। उसमें ठंड की अनुभूति और कंपकंपी शुरू होने में कोई खास लिंग-आधारित अंतर नहीं मिला। शोधकर्ताओं के अनुसार अंतर का बड़ा हिस्सा शरीर के आकार और वसा-मांसपेशी के अनुपात से आया, लिंग से उतना नहीं। हालांकि यह अध्ययन छोटा था और खास समूह पर हुआ, इसलिए इस विषय पर बहस पूरी तरह खत्म नहीं मानी जा सकती।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन स्टेटपर्ल्स के अनुसार बुजुर्गों का आराम की हालत में शरीर का तापमान युवाओं से औसतन करीब 0.23 डिग्री कम रहता है, और तापमान बदलने पर उनकी प्रतिक्रिया देर से या कम होती है। इसलिए उन्हें ठंड या गर्मी, दोनों से जल्दी परेशानी हो सकती है। शिशुओं में भी यह तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होता, और उन्हें शरीर की गर्मी खोने का खतरा ज्यादा रहता है। रजोनिवृत्ति के दौर में महिलाओं के दिमाग की वह सीमा संकरी हो जाती है जिसके भीतर तापमान के छोटे बदलाव पर शरीर प्रतिक्रिया नहीं करता। इसी वजह से हॉट फ्लैश यानी अचानक गर्मी और पसीना आ सकता है।
शरीर का तापमान पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता। साइंसडायरेक्ट के अनुसार सबसे कम तापमान आमतौर पर तड़के 4 बजे और सबसे ज्यादा शाम 6 बजे के आसपास रहता है। हेल्थलाइन के अनुसार बुखार, कसरत और पाचन तापमान बढ़ाते हैं, जबकि शराब और कुछ दवाएं उसे घटा सकती हैं।
हेल्थलाइन और स्टेटपर्ल्स दोनों बताते हैं कि थायरॉयड ग्रंथि का कम काम करना (हाइपोथायरॉइडिज्म) शरीर का तापमान घटा सकता है, जबकि जरूरत से ज्यादा सक्रिय थायरॉयड (हाइपरथायरॉइडिज्म) चयापचय दर बढ़ाकर शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इसके अलावा स्टेटपर्ल्स में कुछ दवाओं का जिक्र है जो पसीना कम करके गर्मी सहन करना मुश्किल बना सकती हैं। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र से जुड़ी कुछ स्थितियां, जैसे मधुमेह से तंत्रिकाओं को नुकसान, भी पसीना आने की क्षमता पर असर डाल सकती हैं। इसलिए अगर आपको बिना कारण लगातार बहुत ठंड या बहुत गर्मी लगती है, यह अंतर अचानक बढ़ गया है, या साथ में थकान, वजन में बदलाव या दिल की धड़कन में फर्क जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।
साइंसडायरेक्ट के अनुसार शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, और 40 डिग्री से ऊपर जाए तो हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। हीट स्ट्रोक को चिकित्सकीय आपातकाल माना जाता है। इन हालातों में देर न करें और तुरंत अस्पताल पहुंचें। कमरे के तापमान पर सबकी अलग राय होना कमजोरी या नखरा नहीं है। यह हर शरीर के अपनी बनावट, उम्र, चयापचय और सेहत के हिसाब से काम करने का नतीजा है। असामान्य रूप से ज्यादा ठंड या गर्मी बनी रहे तो उसे नजरअंदाज न करें, डॉक्टर से मिलें।
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