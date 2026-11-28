सर्दियों में सूखी हवा नाक की नाजुक झिल्ली को सुखा सकती है, जिससे खून आने का खतरा बढ़ता है। बार-बार खून आए तो डॉक्टर से सलाह लें। (सांकेतिक फोटो) (Source- Chatgpt)
Nosebleed In Winter Hindi: मान लीजिए नवंबर-दिसंबर की एक सुबह है। रात भर कमरे में हीटर चला, खिड़कियां बंद रहीं। आंख खुली तो नाक से खून की कुछ बूंदें दिखीं। न कहीं चोट लगी, न नाक में उंगली डाली। ऐसे में पहला डर यही होता है कि कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं। राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। पर यह भी सच है कि कुछ स्थितियों में डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
मेयो क्लिनिक नाक से खून आने के दो सबसे आम कारण बताता है: सूखी हवा और नाक में उंगली डालना। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार हवा तब ज्यादा सूखी होती है जब मौसम गरम और कम नमी वाला हो, इलाका ऊंचाई पर हो, या कमरे को हीटर से गरम किया गया हो। सूखी हवा से नाक की भीतरी झिल्ली सूखकर पपड़ीदार या चटकी हुई हो जाती है। फिर रगड़ने, छीलने या जोर से नाक छिनकने पर उससे खून आ सकता है।
नाक की भीतरी परत में बहुत सारी बारीक रक्त नलिकाएं होती हैं और वे सतह के काफी करीब रहती हैं। ये साफ हवा को गरम और नम करने का काम करती हैं। हवा के बार-बार गुजरने से ये सूख और चिढ़ सकती हैं, और आसानी से फट जाती हैं। चिकित्सा भाषा में नाक से खून आने को एपिस्टैक्सिस (epistaxis) कहते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार करीब 10 में से 6 लोगों को जिंदगी में कभी न कभी नाक से खून आता है। ज्यादातर मामले नाक के आगे के हिस्से से होते हैं और घर पर संभल जाते हैं। कम मामलों में खून नाक के भीतर गहराई से आता है, जिसमें खून गले के पीछे की तरफ बह सकता है। ऐसे में फौरन डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़ सकती है।
सिर्फ सूखी हवा ही नहीं, ठंड के मौसम की कुछ और बातें भी जुड़ी हो सकती हैं;
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार एंटीहिस्टामिन या डिकंजेस्टेंट नाक के स्प्रे अक्सर इस्तेमाल करने से भी नाक की झिल्ली सूख सकती है। एनएचएस की सूची में बच्चे, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और उच्च रक्तचाप वाले लोग उन समूहों में हैं जिन्हें नाक से खून ज्यादा आ सकता है। उच्च रक्तचाप को लेकर स्रोतों में थोड़ा फर्क है। मेयो क्लिनिक के अनुसार आम तौर पर नाक से खून का कारण उच्च रक्तचाप नहीं होता। इसलिए नाक से खून बार-बार आए तो कारण डॉक्टर से ही पता करवाएं।
इन स्थितियों में देर न करें। गाड़ी खुद न चलाएं, किसी को साथ लें या एम्बुलेंस बुलाएं;
ठंड में सूखी हवा नाक से खून आने की आम वजह है, पर इकलौती नहीं। एक-दो बार खून आना आमतौर पर चिंता की बात नहीं। लेकिन बार-बार होना, बहुत ज्यादा खून बहना या साथ में कमजोरी जैसे संकेत होना डॉक्टरी जांच मांगता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
लाइफस्टाइल