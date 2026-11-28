नाक की भीतरी परत में बहुत सारी बारीक रक्त नलिकाएं होती हैं और वे सतह के काफी करीब रहती हैं। ये साफ हवा को गरम और नम करने का काम करती हैं। हवा के बार-बार गुजरने से ये सूख और चिढ़ सकती हैं, और आसानी से फट जाती हैं। चिकित्सा भाषा में नाक से खून आने को एपिस्टैक्सिस (epistaxis) कहते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार करीब 10 में से 6 लोगों को जिंदगी में कभी न कभी नाक से खून आता है। ज्यादातर मामले नाक के आगे के हिस्से से होते हैं और घर पर संभल जाते हैं। कम मामलों में खून नाक के भीतर गहराई से आता है, जिसमें खून गले के पीछे की तरफ बह सकता है। ऐसे में फौरन डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़ सकती है।