Methi Seeds Benefits For Liver: क्या मेथीदाना सच में लिवर डिटॉक्स में फायदेमंद है? जानिए एक्सपर्ट से

आयुर्वेद में मेथीदाना को एक महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटी के रूप में देखा जाता है, जो लिवर से जुड़ी कई समस्याओं में राहत देने में मददगार हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मेथीदाना सच में लिवर डिटॉक्स में फायदेमंद है? चलिए जानते हैं एक्सपर्ट डॉ. लीलाधर गुप्ता की राय।

मेथीदाना सच में लिवर डिटॉक्स में फायदेमंद है? -एक्सपर्ट डॉ. लीलाधर गुप्ता, जो एक सीनियर आयुर्वेदाचार्य हैं, कहते हैं कि मेथीदाना लिवर डिटॉक्स में काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर की कोशिकाओं की रक्षा करने और उसे स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।

लिवर डिटॉक्स के लिए मेथीदाना के लाभ (Benefits of Fenugreek Seeds for Liver Detox) लिवर की सफाई में सहायक

मेथीदाना में कई प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही यह पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है, जिससे लिवर पर कम दबाव पड़ता है।

टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मददगार

हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं, जो भोजन, दवाओं या प्रदूषण के कारण होते हैं। मेथीदाना में एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं, जो इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं और शरीर को शुद्ध करने में सहायक होते हैं।

फैटी लिवर के जोखिम को घटाना

फैटी लिवर आज के समय में आम समस्या बन गई है, खासकर शुगर और मोटापे के कारण। मेथीदाना ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और इंसुलिन की Sensitivity को बढ़ाता है, जिससे फैटी लिवर की संभावना घटती है।

मेथीदाना का उपयोग कैसे करें (How to use Fenugreek Seeds) भिगोकर सेवन करें: रातभर पानी में मेथीदाना भिगोकर, सुबह खाली पेट सेवन करें। मेथीदाना का काढ़ा: पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और सुबह-सुबह इसका सेवन करें।

ध्यान रखे मात्रा का ध्यान रखें: अत्यधिक मात्रा में मेथीदाना का सेवन गैस, पेट दर्द या डायरिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। रोजाना 1-2 चम्मच पर्याप्त मानी जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं: मेथीदाना के साथ-साथ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी लिवर को स्वस्थ रखने में जरूरी है।



डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।