पेट पर लगा स्टोमा बैग हमेशा के लिए नहीं, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब संभव है Ostomy Reversal Surgery

Colostomy Reversal Surgery: किसी गंभीर बीमारी, आंत की चोट या सर्जरी के बाद जब पेट पर स्टोमा (Stoma) यानी मल त्याग के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया जाता है, तो मरीज को पेट पर एक बैग पहनना पड़ता है। इसे ऑस्टोमी या कोलोस्टोमी बैग कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि एक बार यह बैग लग गया तो इसे जिंदगी भर पेट पर लगाकर घूमना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर मामलों में यह बैग सिर्फ कुछ समय के लिए ही लगाया जाता है ताकि आंतों को ठीक होने का मौका मिल सके। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब आपकी आंतें पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत हो जाती हैं, तो एक दूसरी सर्जरी के जरिए इस बैग को हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ऑस्टोमी रिवर्सल (Ostomy Reversal) या कोलोस्टोमी रिवर्सल कहा जाता है। आइए, समझते हैं कि यह सर्जरी कब संभव होती है और इसकी क्या प्रक्रिया है।