Malocclusion: ऊपर-नीचे के दांत ठीक से नहीं मिलते? हो सकती है मैलोक्लूजन की समस्या, समझें इसके कारण

Malocclusion Cause: क्या खाना चबाते समय आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर और नीचे के दांत आपस में ठीक से सेट नहीं बैठ रहे हैं? या फिर जब आप अपना मुंह बंद करते हैं, तो दांत एक-दूसरे के ऊपर सही तरीके से नहीं बैठते? हम में से कई लोग इसे सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या यानी सुंदरता से जुड़ी बात मानकर टाल देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक, दांतों का यह टेढ़ा-मेढ़ा होना या आपस में ठीक से न मिलना सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं है, बल्कि यह एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। दांतों के इस तरह के मिसअलाइनमेंट (गलत स्थिति) को मैलोक्लूजन (Malocclusion) कहा जाता है। आइए आम बोलचाल की बेहद सरल और आसान भाषा में समझते हैं कि मैलोक्लूजन क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है।