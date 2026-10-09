Malocclusion: ऊपर-नीचे के दांत ठीक से नहीं मिलते? हो सकती है मैलोक्लूजन की समस्या, समझें इसके कारण

ऊपर-नीचे के दांत ठीक से नहीं मिलते तो हो सकता है Malocclusion- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Malocclusion Cause: क्या खाना चबाते समय आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर और नीचे के दांत आपस में ठीक से सेट नहीं बैठ रहे हैं? या फिर जब आप अपना मुंह बंद करते हैं, तो दांत एक-दूसरे के ऊपर सही तरीके से नहीं बैठते? हम में से कई लोग इसे सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या यानी सुंदरता से जुड़ी बात मानकर टाल देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक, दांतों का यह टेढ़ा-मेढ़ा होना या आपस में ठीक से न मिलना सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं है, बल्कि यह एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। दांतों के इस तरह के मिसअलाइनमेंट (गलत स्थिति) को मैलोक्लूजन (Malocclusion) कहा जाता है। आइए आम बोलचाल की बेहद सरल और आसान भाषा में समझते हैं कि मैलोक्लूजन क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, जब मुंह बंद करने पर ऊपर के दांत और नीचे के दांत आपस में ठीक तरह से फिट नहीं बैठते, तो उस स्थिति को मैलोक्लूजन कहते हैं। सामान्य स्थिति में, जब आप मुंह बंद करते हैं तो ऊपर के दांत, नीचे के दांतों के थोड़ा सा आगे होने चाहिए और ऊपर के दाढ़ों के उभार (cusps) नीचे के दाढ़ों के खांचों में सही तरीके से बैठने चाहिए। लेकिन मैलोक्लूजन की स्थिति में ऐसा नहीं होता। इसमें दांत बहुत ज्यादा बाहर निकले हो सकते हैं, आपस में चढ़े हुए (क्रौडेड) हो सकते हैं या फिर दोनों जबड़ों के बीच काफी अंतर हो सकता है।
मैलोक्लूजन होने के पीछे कई अलग-अलग वजहें हो सकती हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं;
अगर आपको या आपके बच्चे को दांत न मिलने की समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले किसी ऑर्थोडॉन्टिस्ट (दांतों के विशेषज्ञ डॉक्टर) से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर एक्स-रे और दांतों के नाप (Mould) लेकर समस्या की गंभीरता के आधार पर इलाज तय करते हैं;
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