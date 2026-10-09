Kennedy Terminal Ulcer: लाल से काला पड़ता घाव और तेजी से बदलती त्वचा, वेबएमडी से जानें क्या है 3:30 Syndrome

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इस बीमारी को '3:30 सिंड्रोम' कहने के पीछे एक बेहद चौंकाने वाली वजह है। सामान्य बेडसोर या घाव को उभरने में कुछ दिनों का समय लगता है, लेकिन केनेडी अल्सर महज कुछ घंटों के भीतर ही विकराल रूप ले लेता है। डॉक्टरों और देखभाल करने वाले मेडिकल स्टाफ ने देखा कि सुबह के वक्त मरीज की त्वचा पर एक छोटा सा लाल या गंदा धब्बा दिखता है, जो बिल्कुल आम चोट जैसा लगता है। लेकिन दोपहर करीब 3:30 बजे तक वही छोटा सा निशान एक बड़े काले छाले में बदल जाता है। त्वचा का रंग लाल से बदलकर बैंगनी, पीला और फिर अचानक गहरा काला हो जाता है। रंग का काला पड़ना इस बात को दर्शाता है कि वहां के टिश्यूज यानी ऊतक पूरी तरह से बेजान (टिश्यू डेथ) हो चुके हैं। इस तेजी से बदलने की रफ्तार के कारण ही इसे यह नाम मिला है।