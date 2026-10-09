चूहे ने काटा या खरोंच मारी, CDC ने बताया इसके बाद बुखार और जोड़ों में दर्द हो सकता है Rat-Bite Fever का संकेत

Rat-Bite Fever: घर में चूहे का दिखना आम बात लग सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चूहे का एक छोटा सा काटना या खरोंच मारना भी आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? अक्सर लोग घर की सफाई करते समय, चूहों को भगाते वक्त या पेट्स (पालतू चूहों) को संभालते समय उनके काटने या खरोंच को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह लापरवाही रैट-बाइट फीवर (Rat-Bite Fever या RBF) नाम की बीमारी का कारण बन सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, रैट-बाइट फीवर एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन है। अगर समय रहते इसका सही इलाज न कराया जाए, तो यह इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण कैसे पहचानें और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए।