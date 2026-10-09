शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ने से हो सकती है परेशानी, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्या है Lactic Acidosis

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, जब हम कोई भी काम करते हैं या आराम करते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा (एनर्जी) की जरूरत होती है। हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले ग्लूकोज (शक्कर) को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सबसे अहम भूमिका होती है। लेकिन जब आप बहुत तेज भागते हैं, भारी कसरत करते हैं या शरीर में किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कोशिकाएं बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के ही एनर्जी बनाने लगती हैं। इस दौरान शरीर में एक बाय-प्रोडक्ट बनता है, जिसे 'लैक्टिक एसिड' (Lactic Acid) या लैक्टेट कहते हैं। सामान्य स्थिति में हमारा लिवर और गुर्दे (किडनी) इस लैक्टिक एसिड को लगातार साफ करते रहते हैं, लेकिन जब इसका बनना बहुत तेज हो जाए या शरीर इसे साफ न कर पाए, तो समस्या शुरू होती है।