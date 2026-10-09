Dengue Fever And Platelets: डेंगू में बुखार उतरने के बाद क्यों जरूरी है प्लेटलेट्स पर नजर? CDC और Mayo Clinic से समझें

Dengue Fever And Platelets: डेंगू का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल मन में तेज बुखार और गिरते प्लेटलेट्स का आता है। अक्सर देखा जाता है कि मरीज और उनके परिजन तब तक ही ज्यादा घबराते हैं जब तक शरीर में तेज बुखार रहता है। जैसे ही बुखार उतरता है, सब राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि मरीज अब खतरे से बाहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक असली सावधानी बुखार उतरने के बाद ही बरतनी होती है? डेंगू का सबसे खतरनाक दौर (Critical Phase) तब शुरू होता है जब मरीज का बुखार कम होने लगता है। आइए समझते हैं कि बुखार उतरने के बाद प्लेटलेट्स पर नजर रखना क्यों इतना जरूरी है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।